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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Serena Williams ve Roger Federer ikinci turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Serena Williams ve Roger Federer ikinci turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 8 numarası Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Roger Federer ikinci tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında Serena Williams, ilk turda Rus tenisçi Maria Sharapova ile karşılaştı.

Serena, dünya klasmanının 87. basamağındaki rakibini 59 dakikada biten maçta 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Dünya 8 numarası Serena, ikinci turda ABD'li Catherine McNally ile eşleşti.

Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, ABD'li rakibi 17 yaşıdaki Whitney Osuigwe'yi  6-1 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Federer zorlanmadı
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi Sumit Nagal ile korta çıktı.

ABD

Klasmanın 190 numarası Sumit Nagal karşısında maça istediği gibi başlayamayan Federer, ilk seti 6-4 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran İsviçreli tenisçi, 2 saat 30 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-1 ve 6-2 ve 6-4 kazanarak 3-1 galip geldi.

İsviçreli tenisçi, ikinci turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile eşleşti.

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