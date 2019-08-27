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Büyükada'da Uyuşturucu operasyonu! 4 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı
Büyükada'da Uyuşturucu operasyonu! 4 kişiye gözaltı

BÜYÜKADA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Adalar'da uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Büyükada Nizam Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde üretildiğini tespit ederek 14 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 38 yaşındaki Mari G., 30 yaşındaki Ceren K., 31 yaşındaki Özgür E. ve 36 yaşındaki Suat K. yı yakalayarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 3 saksıda yaklaşık 130 gram hint keneviri bitkisi, 76 gram kullanıma hazır hint keneviri, 15 buçuk gram hint keneviri tohumu ve uyuşturucu maddeyi öğütmek için kullanılan bir aparat ele geçirildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mari G. ve Ceren K. sevk edildiği adliyede savcılıkta verdikleri ifade sonrasında serbest bırakılırken, Özgür E. ve Suat K. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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