Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den 'Falcao' sorusuna ilginç cevap: Ahiret sorusu gibi oldu bu

"Avrupa şampiyonu olduğumuzda göğüs reklamımız boya reklamıydı"

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, göğüs sponsoru konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Son 2-3 haftada çalışmalar yoğun hale geldi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun hepinizin malumu. İnsanlar özellikle bu tip durumlarda reklam ve kültürel giderlerde kısıtlama yapıyorlar, bu bir gerçek. Ben özellikle Terra grubuna çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’a maddi ve nakdi olarak destek sağladılar. İlk sezon 18 + ikinci sezon 20 milyon TL destek sağladılar. Taraftarlarımızda sponsorluk için inşaat, banker ve telekomünikasyon firmaları için algı oluştu. Biz bu algının kırılmasından yanayız. Avrupa şampiyonu olduğumuzda göğüs reklamımız boya reklamıydı. Biz bundan onur duyarız. Biz Galatasaray olarak milli Türk markasının ulusal ve uluslararası piyasada kendi yer etmesi için katkımız oluyor. Biz bundan onur ve gurur duyuyoruz. Amerika’da ne büyük kupaların sponsor firmaları iki büyük pizza markasıdır" diye konuştu.