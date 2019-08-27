Quaresma'nın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı! Tek sebep Abdullah Avcı'ymış

35 yaşındaki Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ın kadrosundan neden çıkartıldığı merak konusu olmuştu. Yapılan haberlere göre, Q7'yi Abdullah Avcı istememiş.

Sezon öncesinde eski kulübü Porto'ya döneceği ya da futbol hayatına ABD'de devam edeceği iddiaları ortaya atılan Quaresma, yeni sezonun ikinci haftasında kadro dışı kaldı. Yıldız oyuncunun neden kadro dışı kaldığı ise sonradan ortaya çıktı.

Quaresma hakkındaki karar, ligin ilk maçında değişti. Sivasspor'la oynanan sezonun ilk maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası Başkan Fikret Orman ve Abdullah Avcı bir durum değerlendirmesi yaptı.

Türkiyegazetesi'nin haberine göre Bu görüşmede Abdullah Avcı, takımda takviyelere ihtiyaç olduğunu söylerken, Ricardo Quaresma'yı ise sildi.

Portekizli yıldızın kurduğu yeni düzene uyum sağlayamamasından şikayetçi olan Avcı, pas temposunu düşürmesi ve bütün takımı da olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle Q7'ye artık takımda yer vermeyeceğini söyledi.

'Hocamız memnun' demişti

Başkan Fikret Orman sezon öncesi Avusturya kampında yaptığı açıklamada, "Quaresma'dan hocamız da memnun. Her maça 11'de başlıyor" demişti.