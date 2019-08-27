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Türk plaj futbolu hakemlerine FIFA'dan görev! Yunanistan'a gidiyorlar

Türk plaj futbolu hakemlerine FIFA'dan görev! Yunanistan'a gidiyorlar

Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda görev yapacak olan hakemleri belirleyen FIFA, plaj futbolu hakemlerimiz Özcan Sultanoğlu ve Murat Ergin Gözütok'a görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Patras şehrinde devam eden 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda gerçekleşecek plaj futbolu müsabakalarında  Sultanoğlu ve Gözütek'in FIFA tarafından görevlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan organizasyonda FIFA Plaj Futbolu Hakem Eğitimcisi Serdar Akçer'in de hakem koordinatörü olarak görev alacağı ifade edildi.

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