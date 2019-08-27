Acılı abla isyan etti: Kaydeden olmadı belki ama 'lütfen yapma' kardeşimin son sözleriydi

AYDIN'da, ayrılmak istediği sevgilisinin pompalı tüfekle katlettiği 19 yaşındaki Merve Kotan'ın son sözleri "Lütfen yapma" oldu. Talihsiz kızın ablası olayın namus cinayeti gibi gösterilip "Çılgın aşığın gözü döndü" ifadesiyle haber yapılmasına isyan etti.

Katil Muhammet Gürsoy (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merve'nin ailesi seslerini duyurarak, yargılama sürecinde kamuoyunun desteğini almayı bekliyor. Abla Esra Kotan, "Halbuki haber sitelerinin iddia ettiği gibi bu bir namus cinayeti değil. Hiçbir cinayete hiçbir gerekçe kabul edilemez." dedi.

"Yapma lütfen, yapma kardeşimin son sözleriydi"

Kardeşim, henüz 19 yaşında hayatının baharında, ailemizin en küçük kız çocuğuydu" diyen abla Kotan Cumhuriyet'te yer alan habere göre cinayeti şöyle anlattı:

"Merve, Emine Bulut'tan yalnızca 3 gün önce 'sevgili' dediği bir cani tarafından katledildi. Muhammet Gürsoy tarafından kardeşime ne ailesinde ne de çevresinde daha önce hiç yaşamadığı psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandı. Aile üyelerimiz üzerinden kardeşimi birçok kez tehdit ederek korkuttu. Kardeşim ayrılmak istediği zaman ise katil, kendi doğum gününü öne sürerek Merve'yi kendisiyle barıştırmak için kendi arkadaşı olan Ekim T.'yi çağırdı. Görüşmelerinin ilerleyen saatlerinde ise daha önce planladığı cinayet için temin ettiği pompalı tüfeği arabadan alarak kardeşim Merve'yi ve Ekim'i vurarak öldürdü.

Kaydeden olmadı belki ama 'yapma lütfen, yapma' kardeşimin son sözleriydi.

"Bunu bir namus cinayeti olarak göstermeye çalışıyor"

Cinayetin planlı olarak işlendiğini söyleyen abla Kotan, "Bu cinayet planlı bir şekilde oldu çünkü pompalı tüfek sizin yanınızda taşıyabileceğiniz bir şey değil. Soruşturma sürecinden, silahı daha önceden temin ettiği anlaşılıyor. Zaten ifadesinde de indirim almak için anlık bir olaymış gibi gösteriyor. Bunu bir namus cinayeti olarak göstermeye çalışıyor, sanki öyle olduğunda buna hakkı varmış gibi.

Bizim kahrolduğumuz nokta şu; kardeşimi kaybetmemin ötesinde böyle bir kadına bunu nasıl yapabildi. İlk üç gün insanlar kendilerinde nasıl bu hakkı görebiliyorlar diye ağladım. Hazmedemedim hala da hazmedemiyorum." dedi.

"Çarpıtılarak yapılan haberler bizi yıpratıyor"

Kotan kardeşi hakkında yapılan haberlere de tepki göstererek, "Merve'nin yanındaki kişi erkek arkadaşıymış gibi yazılmış. Oysa ki Ekim T., Merve'nin değil katilin 10 yıllık arkadaşı. Haberlerde kardeşimin bardan çıktığı da yazılmış. O kadar çarpıtmalar var ki. Bu süreçte, ilk başlarda bunlarla karşılaşmak aile olarak bizi çok yıpratıyor" dedi.

"Yargı sürecinde bizim kamuoyunun desteğine ihtiyacımız var" diyen abla Kotan, "Aile olarak hiçbirimiz iyi değiliz. İnsanların sesimizi duyması bir nebze de olsa iyi hissettiriyor. İnsanların artık sessiz kalmamaları gerekiyor. Bizim verdiğimiz mücadele de sadece Merve için değil, aslında tüm kadınlar için. Sesi duyulmayan o kadar kadın var ki..." ifadelerini kullandı.

"Tasarlanmış bir cinayet"

Kotan ailesinin avukatı Hüseyin Küçük ise, katil zanlısı Gürsoy'un savcılık ifadesinde haksız tahrik indirimi alabilmek adına bir savunma yaptığını belirterek, "Savcılık soruşturması hala devam ediyor. Kriminal raporlar bekleniyor. Ama zaten katili haklı gösterebilecek bir delil yok. İddianamenin hazırlanma süreci 1 ay sürecektir mutlaka. Savcı izinde olduğu için Merve'nin kardeşleri henüz ifade veremedi. İzinden dönmesi bekleniyor. Biz kesinlikle tasarlanmış bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Şahsın şirketinin arabasına silahını koyması, yanında gezdirmesi, o gece hiçbir şey yokken gidip silahı getirmesi planlı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.