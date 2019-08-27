Memur zammı 2020 görüşmeleri hakem heyeti son zam kaç para?

Memur zammı ne kadar oldu, 2020-2021 memur maaşı en düşük kaç para oldu sorularının cevabı için son saatler. Yeni memur maaşları için hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti son zam kararını açıklayacak. Zamlı yeni memur maaşlarının bugün her an açıklanması bekleniyor.

Memur maaşları ne oldu son durum ne ve 2020-2021 memur maaşları en düşük kaç para oldu araştırmaları milyonlarca memurun bugün gündeminde. Hükümet ile zam pazarlığına oturan Hakem Heyeti'nin en geç yarın yani 28 Ağustos Çarşamba gününe kadar yeni zamlı memur maaşlarını açıklaması bekleniyor. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak?

Zamlı yeni memur maaşlarının açıklanması için artık süre daraldı. İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet 2020-2021 memur maaş zammı için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Peki son gelişmeler neler, memur zammında son durum ne oldu?

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmayınca Hakem kurulu çalışmaya başlamıştı. Hakem Kurulu, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

Memur zammı ne zaman açıklanacak?

24 Haziran'da itibaren zam için çalışmalarına başlayan Hakem Kurulu'nun süreci 5 gün içinde sonlandırması gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını bugün ya da yarın yani en geç 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak

Hükümetin ilk teklifi neydi?

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Hükümetin son zam teklifi ne kadardı?

İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet, 18 Ağustos'ta ikinci bir teklifle geldi. Bu teklifte memur için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, teklifi geri çevirdi.

Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.

Memur - Sen ne kadar zam istiyor?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in 2020-2021 memur zammı için talebi şöyle:

-Taban aylığa seyyanen 200 lira,

-2020 yılı için yüzde 8+7,

-2021 yılı için yüzde 6+6 zam

-Birinci yıl (2020) yüzde 3, ikinci yıl (2021) yüzde 2 refah payı istiyor.

Kamu - Sen ne kadar zam istiyor?

2020- 2021 memur zammı için Türkiye Kamu-Sen'in talepleri biraz daha yüksek oldu. Kamu Sen'in isteği şöyle:

-Taban aylığa seyyanen 600 lira,

-2020 yılı için yüzde 10+10,

-2021 yılı için yüzde 8+8 zam

-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

-Memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

KESK memur zammı talebi ne kadar?

Memurlar ile hükümet arasındaki pazarlık masasının diğer üyesi KESK'in talepleri de şu şekilde:

-2020 için toplam yüzde 38 artış,

-2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı.