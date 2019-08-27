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Erdoğan Rusya'ya gitti! Putin ile yapacağı zirvesinin detayları belli oldu

Erdoğan Rusya'ya gitti! Putin ile yapacağı zirvesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte günübirlik çalışma ziyareti için 'ANK' uçağı ile Rusya'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin detayları da netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Rusya'ya gitti.

Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyarete ilişkin paylaşılan basın duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği ve iki liderin heyetler arası görüşmeye başkanlık edeceği belirtildi.

Ele alınacak konular

Temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

MAKS-2019 Fuarı'nın açılışına da katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ziyaret vesilesiyle alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacağı bildirildi.

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