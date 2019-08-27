Türkiye kaçıncı sırada yer aldı NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu!
Taner Yener tyener29@gmail.com
GlobalPower, NATO'nun en güçlü ülkelerini açıkladı. Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı ve bakın kaçıncı sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında hangi ülke var.
GlobalPower, bu yıl 70'inci yıldönümünü kutluyan tarihin en uzun ömürlü askeri ve savunma ittifakı olan NATO'nın en güçlü ülkelerini belirledi. Listede Türkiye'de yer aldı. Sıralamada, savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik ve iş gücü gibi kriterler göz önüne alındı.
İşte o liste...
128
27- Montenegro
228
26- Estonya
328
25- Letonya
428