Türkiye kaçıncı sırada yer aldı NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu!

GlobalPower, bu yıl 70'inci yıldönümünü kutluyan tarihin en uzun ömürlü askeri ve savunma ittifakı olan NATO'nın en güçlü ülkelerini belirledi. Listede Türkiye'de yer aldı. Sıralamada, savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik ve iş gücü gibi kriterler göz önüne alındı.

İşte o liste...