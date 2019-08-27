Türkiye kaçıncı sırada yer aldı NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu!

Taner Yener
Taner Yener tyener29@gmail.com
Türkiye kaçıncı sırada yer aldı NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu!

GlobalPower, NATO'nun en güçlü ülkelerini açıkladı. Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı ve bakın kaçıncı sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında hangi ülke var.

Türkiye kaçıncı sırada yer aldı NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! - Sayfa 1

GlobalPower, bu yıl 70'inci yıldönümünü kutluyan tarihin en uzun ömürlü askeri ve savunma ittifakı olan NATO'nın en güçlü ülkelerini belirledi.  Listede Türkiye'de yer aldı. Sıralamada, savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik ve iş gücü gibi kriterler göz önüne alındı. 

İşte o liste...

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Türkiye kaçıncı sırada yer aldı NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! - Sayfa 2

27- Montenegro

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Türkiye kaçıncı sırada yer aldı NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! - Sayfa 3

26- Estonya

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Türkiye kaçıncı sırada yer aldı NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! - Sayfa 4

25- Letonya

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