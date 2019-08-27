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Bakan Fahrettin Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla'ya destek mesajı

Bakan Fahrettin Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla'ya destek mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz nakli olmayı bekleyen Leyla Demirci'nin tedavi sürecinin yakından takip edildiğini, nakil için donör beklendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Kahramanmaraş'ta yüz nakli olmayı bekleyen 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin, tedavi sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. 

Koca, paylaşımında "Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Ne olmuştu?

KAHRAMANMARAŞ’ta bir buçuk aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi de yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci, yeni bir yüz istediğini duyurmuş ve sosyal medyadan destek yağmıştı.

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