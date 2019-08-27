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KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM resmi tarihi duyurdu

KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM resmi tarihi duyurdu

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması sınava giren memur adaylarının gündeminde. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının ardından KPSS sonuçlarının 29 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. KPSS sonuç bilgisi ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sayfasından açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç tarihi belli oldu. 4 yıllık lisans mezunu adayların girdiği 2019 KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Memur olmak için günlerdir sınava hazırlananlar şimdi sonuçlar için bekleyişe geçti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS Genel Kültür, KPSS Alan bilgisi ve KPSS ÖABT sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. 2020 yılı itibariyle gerekli mülakatları geçen adaylar iş başı yapabilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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