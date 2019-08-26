Başörtüsü yanınca bu hale geldi! Çocuklar korkuyor diye okula almıyorlar

Benden korkuyorlardı

-Evde vaktim güzel geçiyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bayılıyordum ve gidemedim. Okulda Eyüp Karataş isimli öğretmenimiz vardı ve onun sayesinde okudum. Beni yoksa okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı. Ben yüz nakli olmak istiyorum ve herkes gibi koşup oynamak, makyaj yapıp insanların arasına girmek istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. 6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlillerimizi veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapılmış ben ve ailem çok sevinmiştik”.