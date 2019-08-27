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Emine Bulut'un ardından Konya'dan yeni bir kadın cinayeti haberi! Barbarca öldürüldü

Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut cinayetinin yankıları sürerken bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Konya'nın Ereğli ilçesinde, Alaaddin Karasu isimli zanlı bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu, başındaki eşarpla boğarak vahşice öldürdü.

Tüm Türkiye Emine Bulut cinayetinin travmasını henüz atlatamamışken yeni bir kadın cinayeti haberi yürekleri dağladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydan gelen olay, saat 01.30 sıralarında Toros Mahallesi'ndeki boş arazide yaşandı. Eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, dün gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak öldürdü.

Teslim oldu

Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polis, Alaaddin Karasu'nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu.

Zanlının sorgusu sürüyor

Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Alaaddin Karasu'nun sorgusu sürüyor.

Ülkeyi hem yasa boğan hem ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti

Kırıkkale'de 20 Ağustos'ta gerçekleşen Emine Bulut'un eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak katledilmesi ülkeyi hem yasa boğmuştu hem ayağa kaldırmıştı. Olayın yaşandığı anlar bir amatör kamera tarafından kaydedilmişti. Görüntülerde anne ve kızı arasında yaşanan diyalog yürekleri dağlamıştı.

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