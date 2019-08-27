Mardin kayyımı Yaman'dan iddialara ilişkin açıklama: Hediyeler ufak heyetler kalabalık

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara yüksek meblağda hediye alındığı iddiasını kesin dille yalanladı. Yaman, basında yer alan faturalar içinde "Böyle bir fatura yok" diye konuştu.

Şehri ziyaret eden heyetlere küçük hediyeler verildiğini ancak heyetler kalabalık olunca toplam meblağın yükselmiş olabileceğini belirten Mustafa Yaman, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “Amaç terörle mücadeleyi baltalamak” ifadelerini kullandı.

"Meblağ yüksek değil heyetler kalabalık"

Yaman açıklamasının devamında ise gelen heyetlere zaman zaman şehirde telkari gibi üretilen ürünler sembolik olarak verildiğini belirterek, “Bunlar da tek tek çok yüksek meblağlar değildir. Gelen heyetler kalabalık olunca bu ufak meblağlar farklı yekun tutabilir” dedi.

Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız olmak üzere hiçbir devlet büyüğümüze özel verilen bir hediye yoktur ve böyle bir fatura da yoktur.

"Hediyeler sembolik"

Basına yansıyan faturaların hepsinin heyetlere verilen ‘sembolik hediyeler’e ait olduğunu öne sürerek, bu faturaların hem Sayıştay hem de Mülkiye Başmüfettişliği’nce incelendiğini belirten Yaman şunları söyledi:

Devlet büyüklerimiz bu şehre hizmet etmek, destek vermek için geliyor. Elbette teşekkür edeceğiz ama bu teşekkür ne özel bir hediyeyi ihtiva ediyor ne de pahalı bir hediyeyi. Gelen heyete de bu şehrin tanıtımı için broş, rozet, çok ufak bu şehirde üretilen telkari hediyeler veriyoruz. Bu bizim mevzuatımızda da var, örf ve adetlerimizde de var.

Gümüşçüde çekilen fotoğraf

Yaman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bir gümüş mağazasındaki ürünleri incelerken çekilen fotoğrafları içinse, Soylu’yla benzer bir açıklama yaparak, ‘esnaf ziyareti’ dedi ve ‘algı yapıldığını’ öne sürdü.

"Amaç terörle mücadeleyi sekteye uğratmak"

Mustafa Yaman ikinci kez kayyım olarak atandıktan sonra Ahmet Türk döneminde işe alınan onlarca kişinin işine son verdiklerini de belirterek, “Hiç ihtiyacı olmayan, görevden alınan belediye başkanının soyadını taşımakta olan onlarca akrabası olan kişiyi görevden aldık. Çünkü ihtiyaçları da yoktu. Son birkaç gündür bu gelişmeleri izleyen teröre müzahir çevreler bir algıya başladı. Bundaki amaç terörle olan mücadeleyi sekteye uğratmak, teröre destek veren unsurlara cesaret vermek. Bir şekilde terör adına itibar suikastları yapmak. Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.