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İtalya'nın Bologna takımına transfer olan Gary Medel arkadaşlarıyla vedalaştı

Demirören Haber Ajansı
İtalya'nın Bologna takımına transfer olan Gary Medel arkadaşlarıyla vedalaştı

İTALYA'nın Bologna takımına transfer olan Gary Medel, Beşiktaş'ın sabah antrenmanında takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Şilili futbolcu Medel'in tesislerdeki vedasına A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi'de katıldı. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Medel'e siyah beyazlı futbolcular da alkışlarla karşılık verdi. Şilili futbolcu daha sonrasında tesislerden ayrıldı.

İtalya'nın Bologna takımıyla el sıkışan tecrübeli futbolcunun yarın İtalyan ekibiyle sözleşme imzalanması bekleniyor. Siyah beyazlı takımın da bu transferden 1.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.  

Burak Yılmaz Şilili yıldıza sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkürler Gary. İyi şanslar." mesajıyla veda etti.

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