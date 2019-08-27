Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Pakistanlı hakim karşısında

Geçtiğimiz Nisan ayında tüm ülkede infiale neden olan İstanbul Küçükçekmece'deki 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Pakistanlı ilk duruşmasına çıktı. Savcı 38 yıl hapis istedi.

İstanbul Küçükçekmece’de toplumumuza ağır travma yaratan 5 yaşında bir kız çocuğuna cinsel saldırının zanlısı Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V., çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Geçtiğimiz nisan ayında yaşanan olayın ilk duruşması bugün.

38 yıla kadar hapsi isteniyor

Yargılanmasına bugün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan zanlı 10.30'da hakim karşına çıktı.

Savcı ise Pakistanlı M.V hakkında cebir yehdit veya hile kullanarak kişiyi hüviyetinden yoksun kılma ve çocuğun nitelikli istismarı suçlarından 22-38 yıl hapis talebinde bulundu.

Acılı baba: Adalet istiyorum

Öte yandan mağdur kızın babası ise mahkeme öncesinde; "Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum, adalet istiyorum." açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

İlçenin Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan günü Pakistan uyruklu 21 yaşındaki M.V 5 yaşındaki kız çocuğunu "sana para vereceğim" diye kandırarak binaların arkasına götürmüş ve burada istismar etmişti.

Yoğun bakımda kaldı

Yaşanan istismar sonrası bayılan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Ameliyat sonrası tedavisi 24 Nisan'a kadar yoğun bakımda sürdü.