HDP'li Mardin Büyükşehiri ziyaret eden 2 kişi yemek yiyen 790 kişi

HDP'li Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediyesi dönemindeki harcamalar gündeme oturdu. Belediyenin borçlu olduğu ve bu nedenle hizmet üretemediği öne sürülen Ahmet Türk döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart seçimlerinin ardından özel kalem harcamasının 230 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP’li milletvekilleri için yemek gideri olarak 145 bin lira; çay, kahve ve çikolata için de 85 bin lira harcandı.