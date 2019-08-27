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Galatasaray'da savunmaya Uruguaylı yıldız! Muslera arayı bulacak

Galatasaray'da savunmaya Uruguaylı yıldız! Muslera arayı bulacak

Galatasaray cephesinde Falcao'nun yanı sıra defans ve orta saha için transfer çalışmaları sürüyor. Bu bağlamda 32 yaşındaki Uruguaylı yıldız Jose Martin Caceres Silva yakın markaja alındı.

Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'la görüşmek için Türkiye'ye gelen ancak Bordo-Mavililer ile anlaşma sağlayamayan Jose Martin Caceres Silva, Galatasaray'a yakın gibi görünüyor.

Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'ın yetersiz olması nedeniyle Luyindama ve Marcao'nun arkasına kaliteli bir stoper ararken, Cacares'in ilaç gibi geleceği konuşuluyor.

Fanatik'e göre ise FFP nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan oyuncunun menajeriyle ilk irtibatı kurdu.

Muslera arayı bulacak
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gündem olan Caceres'ten sağlık raporları istendi. Sarı- Kırmızılılar'ın yıldızı Fernando Muslera'nın vatandaşına kefil olduğu öğrenildi.

muslera

İtalya'yı dolaşıyor
Uruguaylı oyuncu Southampton'a imza atmış, oradan da İtalyan ekibi Vereno'ya transfer olmuştu.

Caceres burada gösterdiği performansın ardından Lazio'nun yolunu tutmuştu.

Lazio'daki başarılı performansı onu yeniden Juventus'a taşımıştı.

Geçen sezon Juve'de kiralık oynayan Uruguaylı'nın Lazio ile olan sözleşmesi bitmişti.

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