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FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı! Üst düzey mahrem konumda

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı! Üst düzey mahrem konumda

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü Mehmet Demircan tutuklandı. Demircan, örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda olan bir isim.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik ortak operasyonda düzenledi.

'Üst düzey mahrem' konumda

Fethullah Gülen’in Türkiye’de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda da FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar’da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos’ta eşiyle birlikte gözaltına alındığı açıklandı.

Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla serbest

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Demircan ve eşi Fatma Nuray Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Mehmet Demircan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi Fatma Nuray ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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