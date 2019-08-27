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Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşinden taraftarlara parfümlü forma çekilişi

Demirören Haber Ajansı
Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşinden taraftarlara parfümlü forma çekilişi

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, taraftarlara çekilişle formasını hediye edeceğini söyledi. Irina Moroziuk'un bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Moroziuk'un eşi Irına Moroziuk çekilişte vereceği formaya kendi parfümünün sıkıldığını ve formayı Demir Grup Sivasspor maçında tribünde de giydiğini belirtti. Sivasspor müsabası ardından çok mutlu olan Irina Moroziuk, forma ile bir video yayınlayarak tribünde giydiği eşine ait formayı, yorum yapanlar arasında yapacağı kura ile bir kişiye hediye edeceğini duyurdu. 

Irina'nın sosyal medyada ilgi gören paylaşımı, kısa sürede paylaşım ve beğeni kazandı. Paylaşımda yer alan görüntüleri ilgiyle izleyen takipçiler de sıkça yorumlarda bulundu.

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Moroziuk, geçen sezon başarılı performansı ardından bu sezon bonservisi ile birlikte Dinomo Kiev'den satın alınmıştı. Eşi ile Rize'de yaşayıp kent merkezi ve turistik yerleri gezmesi, rahat giyimi, kıyafetleri ile dikkat çeken bayan Moroziuk, maçlarda da eşini tribünden destekliyor.

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