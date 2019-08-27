Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa sevdası bitmiyor. Adı yeniden gündeme gelen ve bonservisi elinde olan Fransız yıldız için sarı lacivertli kulübün resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe için İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Stoper Adil Rami'yi Türkiye'ye getiren Fenerbahçe'nin adı yıllardır gündeme başka Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'ya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Schira sosyal medya hesabından paylaştı

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, sosyal medya hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiğini yazdı. Rennes ile sözleşmesi sona eren şuan kulüpsüz olan Arfa'nın teklife ne cevap vereceği merak ediliyor.

Comolli uzun yıllardır tanıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Haziran ayında RMC Sport televizyonunda katıldığı bir programda Ben Arfa için "Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli'den transfer ettik. O yüzden Ben Arfa'yla ilgili bir şey bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.