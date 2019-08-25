Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul’da

Pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yapan 33 yaşındaki oyuncu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum, bu takımı seviyorum. Bu takımda çok fazla karakter var. Taraftarlar çok çılgın. Burayı biliyorum çünkü uzun zaman önce Fenerbahçe’ye karşı oynadım. Daha önce dünyada böyle bir taraftar hiç görmedim" ifadelerine yer verdi ve daha sonra havalimanından ayrıldı.