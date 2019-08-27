Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz" açıklamasının yankıları hala sürerken Hilal Kaplan'dan çok sert tepki geldi. Kaplan Davutoğlu'na çağrı yaptı ve "Konuşmazsan adam değilsin" dedi.

Parti kuracağı iddia edilen ve bir süredir AK Parti aleyhine açıklamalarda bulunan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son konuşması gündemin üst sıralarında kendisine yer bulmuştu.

Terörle mücadele konusuna değinen Davutoğlu, “Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmazsan adam değilsin!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik çok sert sözler sarf etti. 'Konuşun ki "büyük resim"netleşsin' başlıklı bir yazı kaleme alan Kaplan, Davutoğlu için "Konuşmazsan adam değilsin" ifadelerini kullandı. Hilal Kaplan'ın yazısından bir bölüm şu şekilde:

Edepliler sustukça edepsizler kendinden bilirmiş

Görmeyeyim, duymayayım diyorum ama "Edepliler sustukça edepsizler kendinden bilirmiş" kabilinden yazmaya mecbur ediyorlar. Malumunuz Davutoğlu, Başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye bağlılığını tekrar tekrar izhar eden açıklamalarda bulunmuştu.

Siyasî ikbal noktasında ışık göremeyenin gözünü hırs bürüyor

Ancak siyasî ikbal noktasında ışık göremeyenin gözünü hırs bürüyor. Bu sefer de parti kurma hazırlıklarına başladı. Fakat hızını alamayıp kendisiyle çelişmek pahasına art arda fecaat açıklamalarını sürdürüyor.

FETÖ'nün fuatavni karakteriyle yarışıyor

Sözde siyasete ahlâk getireceğini iddia eden bu şahıs, FETÖ'nün fuatavni karakteriyle yarışırcasına şöyle demiş: "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bugün insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır."

FETÖ tutuklusu Baransu'nun "turbun büyüğü heybede" sözünü andırıyor

Kayyım atamalarına, Abdullah Gül ile birlikte aynı saat aynı dakikada tweet atarak karşı çıkan eski Başbakan, FETÖ tutuklusu Baransu'nun "turbun büyüğü heybede" sözünü andırırcasına tehdit etmiş. Böyle diyen kişi bir de eski Başbakan olunca, bize de "Konuşmazsan adam değilsin" demek kalıyor.

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