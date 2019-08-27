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Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok

27 Haziran'da mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiği randevu için bir buçuk ay olmasına rağmen hala yanıt alamadığını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu İBB'nin Saraçhane'deki binasında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği randevuya bir buçuk ay olmasına rağmen hala yanıt alamadığını söyledi.

İmamoğlu konuyla ilgili şunları söyledi;

"İstanbul'un sorunlarını konuşacağız"

"Ben isterdim ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettim sanırım bir buçuk ay oldu, hala ben bunu yineliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı milletin oyuyla seçildi, ben de İstanbul'un Türkiye'nin en büyük kentinin seçilmiş belediye başkanıyım.

Milletin iradesiyle seçilmiş iki kişi olarak İstanbul'un sorunlarını konuşacağız. Ben bunun için randevu istedim. Bunları konuşacağımıza miting alanlarından böyle göndermeler yapmasının hiçbir anlamı yok. Ben duymadım bile, önemsemiyorum bile çünkü arkamızda kocaman bir millet iradesi var. Millet iradesinin hiçe sayıldığı, hukuka aykırı her şeye de karşıyız." 



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