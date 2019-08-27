HABER /  YEREL

Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!

Demirören Haber Ajansı
Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!

 MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı mevkisinde meydana geldi. 50 yaşındaki İlhan Özmen yönetimindeki 38 BF 086 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Özmen ile yanındaki 53 yaşındaki Cihat Dikmen TIR'da sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık. itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince TIR'dan çıkarılan 2 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan İlhan Özmen ile Cihat Dikmen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Özmen ve Dikmen'in cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza, nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol ise TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden açıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!
Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!
Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...
Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...
Erdoğan MAKS-2019 fuarında! Putin ile birlikte son dakika açıklamalar yaptı
Erdoğan MAKS-2019 fuarında! Putin ile birlikte son dakika açıklamalar yaptı
Galatasaray'da savunmaya Uruguaylı yıldız! Muslera arayı bulacak
Galatasaray'da savunmaya Uruguaylı yıldız! Muslera arayı bulacak
ÖNCEKİ HABERLER
2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu MEB yeni yönetmelik
2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu MEB yeni yönetmelik
A Milliler Atlas Turnuvası'nda rüzgar estirdi!
A Milliler Atlas Turnuvası'nda rüzgar estirdi!
Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si ağır 5 yaralı
Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si ağır 5 yaralı
Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşinden taraftarlara parfümlü forma çekilişi
Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşinden taraftarlara parfümlü forma çekilişi
MSB duyurdu...S-400 ikinci batarya sevkiyatı başladı... İlk uçak indi
MSB duyurdu...S-400 ikinci batarya sevkiyatı başladı... İlk uçak indi
Adana'da DEAŞ operasyonu! 9 kişi yakalandı
Adana'da DEAŞ operasyonu! 9 kişi yakalandı
Yorumlar