Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı mevkisinde meydana geldi. 50 yaşındaki İlhan Özmen yönetimindeki 38 BF 086 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Özmen ile yanındaki 53 yaşındaki Cihat Dikmen TIR'da sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık. itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince TIR'dan çıkarılan 2 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan İlhan Özmen ile Cihat Dikmen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Özmen ve Dikmen'in cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza, nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol ise TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.