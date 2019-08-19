Yıldız Tilbe orman yangınlarına sessiz kalamadı! Twitter'dan isyan etti
Usta sanatçı Yıldız Tilbe, son zamanlarda Türkiye'de çıkan orman yangınları hakkında sosyal medya hesabı Twitter'da isyan etti. Tilbe, ''Allah yanlarına koymasın'' diyerek paylaşımda bulundu.
Yıldız Tilbe, Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınları hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan isyan etti. Tilbe, sosyal medya hesabından ''Allah yanlarına koymasın, memlekette ağaç koymadılar'' diyerek paylaşımda bulundu.
Muğla, İzmir ve Hatay'a peş peşe çıkan yangınlar Yıldız Tilbe'ye isyan ettirdi. Yıldız Tilbe, attığı tweette "Muğla da yangın varmış, memlekette ağaç koymadılar. Allah razı olmasın, ağaçların ağzı dili yok, kaçamazlar da. İçinde yaşayan bin bir çeşit canlı diri diri yanıyor. Allah yanlarına koymasın, amin" diyerek sitem etti.
Yıldız Tilbe, peş peşe çıkan orman yangınlarını şüpheli bularak ''Yakılarak çöle dönen Türkiye, yukarısıda yemyeşil Balkanlar ve Avrupa, oralarda niye aynı anda birkaç ormanda yangın çıkmaz acaba'' diyerek de yangınların çıkış nedenini sorguladı.
Tilbe, bir başka tweette ise "Cennet niye yeşil, yeşil ağaçları yakan cennet yüzü görür mü, görmesin" dedi.