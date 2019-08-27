Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş

Kayyım atanan HDP'li belediyelerdeki harcamalarla ilgili tartışmanın yankıları sürüyor. Belediyelerde kayyım döneminde yapılan milyonlarca lira tutarındaki usulsüz harcamaların faturalarının ortaya çıktığını öne süren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Rüşvetin belgesi olurmuş" ifadelerini kullandı.

HDP heyeti kayyım, yargı paketi, demokrasi ittifakı ve demokratik anayasa gündemleriyle yürüttüğü görüşmelere devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Temelli Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Halkevlerini ziyaret etti.

"Bütün kesimleri bir araya gelmeli"

Temelli, üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin, “Bu zihniyete karşı mücadele etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Demokrasi ve barış konusunda toplumun bütün kesimleri bir araya gelmeli, bir demokrasi zemini yaratmalıyız. Bu demokrasi zemini üzerinde çözüm üretmeliyiz” dedi.

Belediyelerde kayyım döneminde yapılan milyonlarca lira tutarındaki usulsüz harcamaların faturaları ortaya çıktı. Rüşvetin belgesi olurmuş, kayyım illerinde açığa çıktı.

Mağduriyetler yaratıldı

Türkiye’de yargı eliyle çok geniş mağduriyetler yaratıldığını vurgulayan Temelli, Meclis’e yargı reformu konusunda inisiyatif alması çağrısı yaparak, ekim ayını beklemeye gerek olmadığını ifade etti.