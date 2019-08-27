HABER /  EMLAK

Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim

Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim

Akbank, konut kredisi faiz oranını kredi tutarında herhangi bir sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor. Akbank müşterileri talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor. 

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurguladı.

Müşterilerine hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunduklarını aktaran Oğuz, "Bunun yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,35'e çektik. Ekonomimizin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar
Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!
Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!
Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...
Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçelileri çıldırtıyordu! Emenike futbola geri döndü işte yeni takımı
Fenerbahçelileri çıldırtıyordu! Emenike futbola geri döndü işte yeni takımı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü 2019
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü 2019
Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!
Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!
2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu MEB yeni yönetmelik
2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu MEB yeni yönetmelik
A Milliler Atlas Turnuvası'nda rüzgar estirdi!
A Milliler Atlas Turnuvası'nda rüzgar estirdi!
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor muharrem orucu kaç gün?
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor muharrem orucu kaç gün?
Yorumlar