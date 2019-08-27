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Fenerbahçelileri çıldırtıyordu! Emenike futbola geri döndü işte yeni takımı

Fenerbahçelileri çıldırtıyordu! Emenike futbola geri döndü işte yeni takımı

TÜRKİYE'de Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Emmanuel Emenike, yeni takımını Belçika'da buldu.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde formsuzluğu nedeniyle taraftardan oldukça eleştiri alan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

32 yaşındaki forvet oyuncusunun kısa sürede Belçika ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos formasını terleten Emmanuel Emenike, burada 10 maça çıktı ve 4 gollük bir performans sergiledi.

emenike

En son 2 yıl önce oynamıştı
Emenike, profesyonel futbol hayatındaki son maçına 28 Eylül 2017'de Panathinaikos'a karşı çıkmıştı.

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