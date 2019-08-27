30 Ağustos resmi tatil mi 2019 cuma günü tatil mi oldu?

Şanlı Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırmaları başladı. 2019 yılının resmi günlerinden biri olan 30 Ağustos cuma gününe denk geliyor. Yani cuma günü resmi tatil olacak. Hafta sonu ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 gün tatil olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman 2019 resmi tatil mi araştırması özellikle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk tarihinin en şanlı günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Yani cuma günü çalışanlar resmi tatil yapacak. 30 Ağustos tatili haftasonu ile birlikte 3 gün olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Dolayısıyla Cuma günü resmi tatil sayılacak.

30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.

Çal köyünde gerçekleşen ilk törende Mustafa Kemal, millî ruhun canlı tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul Asker Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır.

Başkumandan Zaferi 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. 1 Nisan 1926'da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet ordu ve donanmasının Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtilir. Aynı yıl, dönemin Savunma Bakanı Recep Peker'in yayınladığı bir genelge ile bayram törenlerinde neler yapılacağı detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Ancak 1930'ların ortalarına kadar ilk tören gibi üst düzeyde gerçekleşen Büyük Zafer kutlaması veya anma töreni yapılmamıştır.[3] Hava Kuvvetlerinin ülke savunmasında önemli bir yeri olması nedeniyle, Tayyare Cemiyeti de 30 Ağustos tarihini "Tayyare Bayramı" olarak adlandırmıştır.

Zafer Bayramı için özellikle 1960'lardan itibaren daha kapsamlı ve katılımlı bir şekilde kutlamalar yapılmaya başlanmıştır. 30 Ağustos, Türkiye'de askeri okulların mezuniyet törenlerini yaptıkları gün olmuştur; ayrıca tüm subay ve astsubay rütbe değişiklikleri bu tarihte geçerli olmaktadır. Zafer Bayramı uzun yıllar Genelkurmay Başkanı'nın tebrikleri kabul ettiği bir bayram olarak kutlanmış; bu durum Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başkomutan sıfatıyla kutlamalara ev sahipliği yaptığı 2011 yılından itibaren değişmiştir.

ATATÜRK'ÜN 30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.

- Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, ɑlmɑktɑ olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insɑnlıktɑ üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olɑcɑksınız. Ey yükselen yeni kuşɑk! Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yɑşɑtɑcɑk sizlersiniz.

- Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.