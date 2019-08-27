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Uzmanı açıkladı...Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat edin

İhlas Haber Ajansı
Uzmanı açıkladı...Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat edin

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Akçi, yaz aylarında kalp sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.  Akçi, yaz aylarının aşırı sıcak günlerinde kalbin iş yükünde ve kanın pıhtılaşma özelliğinde artış nedeniyle kalp spazmı, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkabileceğini belirtti.

Kalp rahatsızlıklarının aşırı sıcak havalarda normale göre artış gösterdiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Önder Akçi “Hava sıcaklığının artması ile birlikte vücudumuz bu artışı dengeleyebilmek için terleme yolunu kullanır. Cilt damarlarına giden kan oranı normale göre oldukça artar. Bu da kalbin iş yükünü arttırarak kalp hızında yani nabızda artışa ancak kan basıncında düşüşe neden olur. Önceden ritim bozukluğu tanısı alan hastalarımızın şikâyetlerinde yaz aylarında artış görmekteyiz. Sıklıkla çarpıntı atakları, düzensiz ritim hissi ve anlık tekleme-duraklama hissi gibi hayat kalitesini bozan yakınmaları olmaktadır” dedi. 

"Tam bayılma yaşayabilirler"

Sıcak havaların ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını söyleyen Akçi, “Yine sıcak havalarda terleme ve nefes yolu ile su kaybı normalden fazla olduğu için kan basıncı yani tansiyon değerleri de düşebilir. Hastalar baş dönmesi, göz kararması, baygınlık hali hatta tam bayılma yaşayabilirler. Yaz aylarının aşırı sıcak günlerinde kalbin iş yükünde ve kanın pıhtılaşma özelliğinde artış nedeniyle kalp spazmı, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden durumlarda da geçici artışlar görülebilir” ifadelerini kullandı. 

"En az 2-2,5 litre su tüketmek gerekir"


Sıcak havalarda kalp sağlığımızı korumamız için önemli ipuçları veren Akçi, sözlerini şu şekilde devam etti: 

“Bol su içmek, günde en az 2-2,5 litre arası su tüketmek bu olumsuz durumlara karşı en önemli korunma basamağıdır. Sıcağa doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Öğle vaktinde güneşe çıkılmamalı, yürüyüş için sabah erken ya da akşamüzeri daha serin saatler seçilmelidir. Özellikle koroner arter hastaları için akşam saatleri daha uygundur. Ağır gıdalardan uzak durulmalı, tatlı, hamur işi, kızartma gibi gıdaları tüketmekten kaçınılmalıdır. Akşam geç saatte yemek yemek kalbin iş yükünü arttıracaktır, en geç saat 19.00 - 19.30 arası akşam yemeğinin bitirilmesini öneriyoruz. Alkol, çay, kahve gibi nabzı hızlandırıp, vücudumuzdaki su miktarını azaltan içeceklerden uzak durulmalıdır. Kalp hastalığı olanlar mutlaka yaz aylarında hekimlerine danışmalı ve ilaç düzenlemeleri yapılmalıdır. İdrar söktürücü ilaç kullanan kalp yetersizliği hastaları ve tansiyon hastalarının kullandıkları ilaç dozlarında azaltma yapılması gerekebilir.” 

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