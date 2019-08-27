Sağlıklı bir yaşam için ne yapmalıyız? Beslenme ile ilgili doğru ve yanlışlar

"Fazla tüketilen ekmek, fazla kilo olarak vücuda geri dönmekte"

Ekmeğin sofraların baş tacı ve temel enerji kaynağı olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, gereğinden fazla tüketilen ekmeğin de fazla kilo olarak vücuda geri döneceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Beyaz ekmek rafine undan elde edildiği için hem besin değeri daha düşüktür hem de kan şekerini daha hızlı yükseltir. Bu yüzden beyaz ekmekten kaçınmalı, onun yerine tam tahıllı ekmek tüketilmelidir. Ekmek tüketmemek yerine ekmeğin türüne, miktarına ve yanında tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeniz doğru bir yaklaşım olacaktır.”