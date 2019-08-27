Uzmanı uyardı! Kadınlarda saçlar niye dökülür...Tedavisi var mı?

"Saç ektirilebiliyor"

"Kadınlarda kaybedilmiş saclar çoğu durumda geri yerine konulamıyor. Her saç seyrekliği ve her saç dökülme tipi saç ekimi yapmak için uygun olmayabiliyor. Kadınlar sadece erkek tipi dökülme ve menopoz sonrası dökülmelerde yada saçlı bölgede yara izleri gibi durumlarda saç ektirebiliyor."