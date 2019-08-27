Uzmanı uyardı! Kadınlarda saçlar niye dökülür...Tedavisi var mı?
Kadınlarda saç dökülmesi konusunda uyarılarda bulunan saç ekimi uzmanı Songül Alçı, “Kadınlar günümüz estetik çözümleri ile her sorunlarına çare bulabilirken saç sorunu hala tam olarak çözülebilmiş değil. Erkeklerde saçsızlık olur hatta saçsız erkekler bile trend oluşturabilirken kadında saçsızlık ve saç seyrekliklerini kabul edemiyoruz." dedi.
Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, kadınlarda saç dökülmesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Alçı, kadınların estetik çözümler ile her sorunlarına çare bulabildiklerine ancak saç sorununa hala tam olarak çözülemediğine dikkat çekti.
Alçı şöyle konuştu...
“Kadınlar günümüz estetik çözümleri ile her sorunlarına çare bulabilirken saç sorunu hala tam olarak çözülebilmiş değil. Erkeklerde saçsızlık olur hatta saçsız erkekler bile trend oluşturabilirken kadında saçsızlık ve sac seyrekliklerini kabul edemiyoruz."
"Saçlar devamlı travmaya maruz kalıyor"
"Saç dökülmeleri saç çizgimizin yavaş yavaş genişlemesi panik, oluşan seyreklikler büyük mutsuzluk hepimizde. Kadınlarda zayıflama çabaları, hormonal sorunlar, demir eksikliği hamilelik, şehir hayatı, iş stresi, boşanma, sık kuaför, sık boyama, saçları ile aşırı oynama, saç uzatma nedenli takılan klipsler, eklenen saçlar derken saçlar devamlı travmaya maruz kalıyor. Sonuçta hasarlı saçları, seyreklikleri, saç açıklıklarını onarmak Onlarda erkekler kadar kolay olmuyor. "
"Saç ektirilebiliyor"
"Kadınlarda kaybedilmiş saclar çoğu durumda geri yerine konulamıyor. Her saç seyrekliği ve her saç dökülme tipi saç ekimi yapmak için uygun olmayabiliyor. Kadınlar sadece erkek tipi dökülme ve menopoz sonrası dökülmelerde yada saçlı bölgede yara izleri gibi durumlarda saç ektirebiliyor."