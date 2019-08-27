Önemli gelişme! 905 firma konkordatodan çıktı

Bankalar ile şirketlerin yaptığı iş birlikleri sonucunda bugüne kadar 905 firma ve bu firmaların bankalara olan toplam 10.4 milyar liralık kredi borcu konkordatodan kurtuldu.

Bir dönem şirketlerin üst üste konkordato ilan ederek, borçlarının yapılandırılmasını talep etmesi piyasalarda şok etkisi yaratıyordu. konkordato ilan eden firmalarının sayısının artması tedirginlik uyandırırken şimdi bu alanda sevindirici gelişmeler yaşanmaya başladı.

Öncelikli olarak konkordato başvuru sayıları azaldı. Firmaların konkordato sürecinden çıkmalarına bankaların sağladığı destekler ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) sürecince alınan tedbirler aktif rol oynadı.

Ayda 455 başvurudan 83'e geriledi

Geçen yılın ekim ayında 455'i bulan konkordato başvuruları, kasımda 483, aralıkta ise 324 olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında 167'ye gerilerken, şubat ayında 156 oldu. Mart ayında konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 96'ya indi. Nisan ayında 73 olan konkordato başvuruları, mayısta 97, haziranda da 83 olarak gerçekleşti.

5'te 1 oranında azaldı

Buna göre, 2018 yılının son çeyreğindeki 1.262 olan konkordato başvuruları, üçte birine düşerek bu yılın ilk çeyreğinde 419'a indi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 253 olan bu sayı, geçen yılın son çeyreğinin beşte biri seviyesine geriledi.

Çıkışlar hızlandı

Konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi.

905 firma kurtuldu

Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma konkordato sürecinden çıktı.

Bu firmaların bankalara olan 10.4 milyar liralık kredi borcu da konkordato kapsamından çıkmış oldu.

Verilen destek konkordatoyu bir tercih olmaktan çıkardı

Kredi borçlarını yapılandırabilen firmalar da ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ve geleceğe dönük olumlu beklentilerin de etkisiyle konkordato yolunu tercih etmiyor. Böylelikle firmalar piyasada ticari itibar kaybı yaşamıyor, kredibilitelerini koruyor ve ticari faaliyetlerini güvenle sürdürüyor.