Kayyum pahalı hediye aldı iddiası! Süleyman Soylu: Özel teftiş yaptırıyorum

MARDİN Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlara pahalı hediyeler aldığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bununla alakalı özel teftiş yaptırıyorum. Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum neymiş" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katıldı.

Soylu çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Böyle bir hediyeyi arıyorum"

Gelen bir soru üzerine kayyum atanan Mardin Valiliği'nin yaptığı harcamalara ilişkin iddialara değinen Soylu, şunları söyledi:

-Öyle bir hediyeyi ben de arıyorum neymiş. Mardin Valimiz bu sabah açıklamayı gerçekleştirdi. Bu oraya dönem dönem giden heyetlere yönelik yapılan harcamaların toplam halidir. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Çok cephe ile mücadele ediyoruz. Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize hesabını sorar. Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş ve maalesef kara çal izi kalır kabilinde yapılan işlerdir. Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı söz konusu değildir.

Bununla ilgili özel bir teftiş yaptırıyorum. Terör örgütünü herhalde çok acıttık, başka noktadan saldırıyorlar.

2-3 yıl içerisinde bu belediyelere sadece biz değil başka insanlar da gelmiştir. Ben hiç gitmedim, bir kez iftar yemeğine katıldım bir de gençlik merkezine gittim. Bunların hepsi Sayıştay denetiminden geçmektedir. Uzun erimli karşılamaların karşılığı olarak devlet büyükleri geldiğinde yaptırılmış bütçeleme diye düşünüyorum.

Türk Hava Kurumu açıklaması

-THK meselesi maalesef bir girdaba girmiş meseledir. Bizim bakanlığımızın bünyesinde Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğümüz var. İhbarlar geldiği zaman bu konuda illerdeki birimlerimizle ve merkezimizle seyirci kalmamız mümkün değil. Bu sabah 2019 yılında yaptığımız genel denetimleri kaçının mahkemelere suç duyurusu olarak verildiğini açıkladık. THK yönetimi boşluktadır, 26 Haziran tarihinden itibaren. Orada bir yönetimsel problem var. Mahkemeler ve karşılıklı şikayetler var. Bizim görevimiz bunları inceleyip açıklığa kavuşturmaktır.