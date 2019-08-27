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Kritik zirve öncesi Erdoğan ile Putin arasındaki Su-57 sohbeti olay!

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Kritik zirve öncesi Erdoğan ile Putin arasındaki Su-57 sohbeti olay!

İkili temaslarda bulunmak üzere Rusya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki liderin gündeminde İdlib'deki son durum vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ajandasında olmamasına rağmen İdlib'te yaşanan insani dram sonrası Moskova'ya hareket etti. Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi bitti.

Görüşme öncesi Su-57 savaş uçağını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet kameralara yansıdı.

İşte o konuşma

Erdoğan: Su-57 bu mu?

Putin: 5. nesil Su-57

Erdoğan: Bu şimdi uçuyor mu?

Putin: Bugün göstereceğiz.

Erdoğan: Bundan mı alacağız.

Putin: Alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Su-35 ve Su-57 ile ilgili açıklama

Savaş uçaklarına, helikopterlere kadar bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabi savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-35 gerek Su-57 bunları hep birlikte izledik.

Rusya'nın uzay çalışmaları

-Bütün bunların yanında tabi uzay ile ilgili çalışmalar çok çok daha anlamlı. Uzaya yönelik atılan adımlar Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi açısından önemli.

Bölgesel gelişmeler

-Sayın Başkan ile gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerde tabiki bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı da bulacağız. 

"Görüşmemizde hassas konular var"

-Kısa bir açıklama yapan Putin, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin dondurma ısmarladı

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