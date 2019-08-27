Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuşulan o uçağı bizzat yakından inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Moskova'da F-35'lerin yerine Rusya'nın Türkiye'ye önerdiği 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi yakından inceledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak ‘ANA’ ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovski Uluslararası Havaalanı’nda Rusya şişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e daveti için teşekkür etti.
MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreni öncesi Putin tarafından karşılanan Erdoğan, ardından Putin ile beraber kameraların karşısına geçti. Fuarın açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz” dedi.
Hedef 100 milyar dolar: Türkiye’ye Rus turistlerin ilgisini de değerlendiren Erdoğan, “Rusya’dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaretini bekliyoruz” diye konuştu. Erdoğan, Türkiye ile Rusya’nın ticaret hacminin 25 milyar doları geçtiğini; hedefin ise 100 milyar dolar olduğunu söyledi.