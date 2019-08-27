Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuşulan o uçağı bizzat yakından inceledi

Hedef 100 milyar dolar: Türkiye’ye Rus turistlerin ilgisini de değerlendiren Erdoğan, “Rusya’dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaretini bekliyoruz” diye konuştu. Erdoğan, Türkiye ile Rusya’nın ticaret hacminin 25 milyar doları geçtiğini; hedefin ise 100 milyar dolar olduğunu söyledi.