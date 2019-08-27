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Bilecik'te freni boşalan kamyonet beyaz eşya dükkanına girdi

Demirören Haber Ajansı
Bilecik'te freni boşalan kamyonet beyaz eşya dükkanına girdi

BİLECİK'te, freni boşalan kamyonet, beyaz eşya satılan iş yerine girdi. Faciadan dönülen kazada kamyonetin çarptığı 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak'ta meydana geldi.

Ramazan Yılmaz yönetimindeki 11 AC 940 plakalı, evden eve nakliyat işlerinde kullanılan asansörün taşındığı kamyonet, geri manevrada freni boşalınca beyaz eşya dükkanına girdi.

Faciadan dönüldü

Bu sırada kaldırımda yürürken, kamyonetin çarptığı kişi, kolundan yaralandı. Yaralı, yoldan geçen sürücü tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Dükkanda hasar meydana gelirken, faciadan dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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