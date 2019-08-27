Şile'deki çevre felaketinin sırları gün yüzüne çıkıyor!
ŞİLE Karaburun mevkini siyaha boyayan yakıtın ilk belirlemelere göre yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan Natalia isimli kuru yük gemisinden sızdığı belirlendi.
İnceleme yapıldı
Şile Karaburun mevkiinde yoğun mazot kokusundan rahatsız olan çevre sakinleri, kokunun geldiği yeri tespit ederek Karaburun kıyısına gitti.
Sahile sızan yakıt görüntüsüyle karşılaşan çevre sakinleri ve balıkçılar, sızıntının 8,5 ay önce karaya oturan "Natalia" isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığını iddia ettiler.
Denizden çıkan yengeçlerin bile siyah renkli yakıta bulandıkları görüldü. İddialar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sahilde ve gemide incelemeler yaptı. Yetkililerin yaptığı ilk incelemelere göre yakıtın Natalia isimli gemiden sızdığı tespit edildi. Bölgedeki incelemeler hala devam ediyor.
Yetkililerin yaptığı ilk incelemelere göre yakıtın Natalia isimli gemiden sızdığı tespit edildi.