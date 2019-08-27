Şile'deki çevre felaketinin sırları gün yüzüne çıkıyor!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şile'deki çevre felaketinin sırları gün yüzüne çıkıyor!

ŞİLE Karaburun mevkini siyaha boyayan yakıtın ilk belirlemelere göre yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan Natalia isimli kuru yük gemisinden sızdığı belirlendi.

Şile'deki çevre felaketinin sırları gün yüzüne çıkıyor! - Sayfa 1

İnceleme yapıldı

Şile Karaburun mevkiinde yoğun mazot kokusundan rahatsız olan çevre sakinleri, kokunun geldiği yeri tespit ederek Karaburun kıyısına gitti.

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Şile'deki çevre felaketinin sırları gün yüzüne çıkıyor! - Sayfa 2

Sahile sızan yakıt görüntüsüyle karşılaşan çevre sakinleri ve balıkçılar, sızıntının 8,5 ay önce karaya oturan "Natalia" isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığını iddia ettiler.

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Şile'deki çevre felaketinin sırları gün yüzüne çıkıyor! - Sayfa 3

 Denizden çıkan yengeçlerin bile siyah renkli yakıta bulandıkları görüldü. İddialar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sahilde ve gemide incelemeler yaptı. Yetkililerin yaptığı ilk incelemelere göre yakıtın Natalia isimli gemiden sızdığı tespit edildi. Bölgedeki incelemeler hala devam ediyor. 

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Şile'deki çevre felaketinin sırları gün yüzüne çıkıyor! - Sayfa 4

Yetkililerin yaptığı ilk incelemelere göre yakıtın Natalia isimli gemiden sızdığı tespit edildi.

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