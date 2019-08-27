Şile'deki çevre felaketinin sırları gün yüzüne çıkıyor!

Denizden çıkan yengeçlerin bile siyah renkli yakıta bulandıkları görüldü. İddialar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sahilde ve gemide incelemeler yaptı. Yetkililerin yaptığı ilk incelemelere göre yakıtın Natalia isimli gemiden sızdığı tespit edildi. Bölgedeki incelemeler hala devam ediyor.