Selahattin Özdemir kimdir kaç yaşında öldü hastalığı neydi?

Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Selahattin Özdemir bugün hayatını kaybetti. 3 gün önce kalp krizi geçiren sevilen şarkısı 56 yaşında hayatını kaybetti. Peki kalp krizi geçirerek vefat eden Selahattin Özdemir'in eşi kim, kaç çocuğu var?

Arabesk müziğinin bir döneme damga vurmuş ismi olan Selahattin Özdemir'den kötü haber geldi. Selahattin Özdemir 56 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir, 3 gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçiren Selahattin Özdemir'den 3 gün sonra ölüm haberi geldi.

Selahattin Özdemir, 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanmış ve çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

3 gündür Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR: 1982 yılında ilk albümünü çıkartan Selahattin Özdemir, bugüne kadar 20'den fazla albüme imza attı. Ünlü şarkıcı; "Esrar Perdesi", "Yaşarken Ölenler", "Sensiz de Olur", "Aramızda Sıra Dağlar", "Kimsem Yok Benim", "Filmin Sonu" ve "Yaşamam Artık"gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı. İşte, Selahattin Özdemir hakkında merak edilenler...

Selahattin Özdemir 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1982'de ilk albümüne imza atan sanatçı, günümüzde müzik dünyasında aktif olarak yer almamakta ve Mersin'de işletmecilik yaparak geçimini sağlamaktadır.

Sanatçının bir dönem ortaya atmış olduğu "İngilizce Arabesk" projesi fazla ilgi görmemiştir.

Özdemir şarkılarında genellikle acı, hüzün, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. Son albümü "Gidemezsin" 2009'da piyasaya çıkmıştır.