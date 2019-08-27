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Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Uğur K. (24), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K.'yi sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak'ta meydana geldi. Uğur K., bir süre önce, eşi Hafize K. ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evden ayrıldı.

Çift, ayrı yaşamaya başlarken, dün boşanma dilekçesini mahkemeye veren Hafize K., bugün bazı eşyalarıyla evden taşınmak için harekete geçti. Hafize K.'nin eşyalarını dışarı çıkardığı sırada, eve Uğur K. geldi.

Çift arasında kısa sürede tartışma başladı. Bunun üzerine Uğur K., 2 çocuğunun annesi Hafize K.'yi boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Hafize K.'yi görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hafize K.'yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hafize K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Uğur K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hafize K.'yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hafize K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Uğur K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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