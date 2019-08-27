Konyaspor Kulübü savunma futbolu eleştirilerine 'Kocaman'la yanıt verdi

KONYASPOR Kulübü, savunma futbolu oynadıkları yönündeki eleştirilere teknik direktör Aykut Kocaman'ın da resminin yer aldığı sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

Yeşil beyazlı kulüp teknik direktör Aykut Kocaman'ın resminin yer aldığı paylaşımında, "Düzenli oyunu ‘sıkıcı oyun’ diye lanse edenlere küçük bir hatırlatma! Savunma futbolu oynayan (!) Konyaspor'un ilk 2 hafta istatistiği. Sezonun ilk 2 haftasında 39 şut ile en çok şut çeken takım' ifadesine yer verdi.