SON DAKİKA
Erdoğan ve Putin'in Suriye zirvesi bitti! İki lider şu anda canlı yayında açıklamalar yapıyor... Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın İstanbul'a ilişkin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: O hiç meraklanmasın

Erdoğan'ın İstanbul'a ilişkin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: O hiç meraklanmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aziz İstanbul'u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız" sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz" diyerek yanıt verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

"O hiç meraklanmasın"

Bir gazetecinin "Erdoğan'ın açıklaması oldu ‘Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız’ şeklinde. Kayyum tartışması sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi" sorusu üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiyeyi de teröre teslim etmeyeceğiz.

"Kendisinin cesareti yok mu?"

"Bunun bir kayyum göndermesi olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

Niye kapalı kapılar ardında beni eleştiriyor. Kendisinin cesareti yok mu? Eleştirebiliyor ama benimle aynı televizyon kabalına çıkmaya cesaret edemiyor. Niçin? Vatandaşıma soruyorum. Özellikle de AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bu ülkede huzur istiyorum. Bu ülkede herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. Benimle kavga edecekse ağız dalaşına gerek yok. Çıkar beni bir televizyon kanalına. Dünya kadar televizyon kanalı var. O bana soru sorar. Ben de ona cevap veririm. Ama benim de ona soru sorma hakkım olmalı. Kendisi duyar inşallah bunları.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuşulan o uçağı bizzat yakından inceledi
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuşulan o uçağı bizzat yakından inceledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ali Şahin'den Güvenli bölge açıklaması! Suriyelileri yerleştireceğiz
Mehmet Ali Şahin'den Güvenli bölge açıklaması! Suriyelileri yerleştireceğiz
Kayyum pahalı hediye aldı iddiası! Süleyman Soylu: Özel teftiş yaptırıyorum
Kayyum pahalı hediye aldı iddiası! Süleyman Soylu: Özel teftiş yaptırıyorum
Amberin Zaman bu kez şaşırttı! PKK'ya çok fena kızdı
Amberin Zaman bu kez şaşırttı! PKK'ya çok fena kızdı
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Kayserispor maçına hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray Kayserispor maçına hazırlıklarını sürdürüyor
Şanlıurfa’da yakın İslam tarihi dönemine ait 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi
Şanlıurfa’da yakın İslam tarihi dönemine ait 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi
Mansur Yavaş'ın tasarruf genelgesine bakın! Araçlar ve lüks tüketim de var
Mansur Yavaş'ın tasarruf genelgesine bakın! Araçlar ve lüks tüketim de var
Selahattin Özdemir öldü gençliği nasıldı unutulmaz şarkıları hangisi?
Selahattin Özdemir öldü gençliği nasıldı unutulmaz şarkıları hangisi?
Konyaspor Kulübü savunma futbolu eleştirilerine 'Kocaman'la yanıt verdi
Konyaspor Kulübü savunma futbolu eleştirilerine 'Kocaman'la yanıt verdi
2019-2020 eğitim yılı ana sınıfları ayın kaçında açılıyor?
2019-2020 eğitim yılı ana sınıfları ayın kaçında açılıyor?
Yorumlar 12 yorum