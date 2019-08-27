Erdoğan'ın İstanbul'a ilişkin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: O hiç meraklanmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aziz İstanbul'u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız" sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz" diyerek yanıt verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

"O hiç meraklanmasın"

Bir gazetecinin "Erdoğan'ın açıklaması oldu ‘Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız’ şeklinde. Kayyum tartışması sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi" sorusu üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiyeyi de teröre teslim etmeyeceğiz.

"Kendisinin cesareti yok mu?"

"Bunun bir kayyum göndermesi olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

Niye kapalı kapılar ardında beni eleştiriyor. Kendisinin cesareti yok mu? Eleştirebiliyor ama benimle aynı televizyon kabalına çıkmaya cesaret edemiyor. Niçin? Vatandaşıma soruyorum. Özellikle de AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bu ülkede huzur istiyorum. Bu ülkede herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. Benimle kavga edecekse ağız dalaşına gerek yok. Çıkar beni bir televizyon kanalına. Dünya kadar televizyon kanalı var. O bana soru sorar. Ben de ona cevap veririm. Ama benim de ona soru sorma hakkım olmalı. Kendisi duyar inşallah bunları.