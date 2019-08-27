Rusya'dan Erdoğan'a heyecanlandıran teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim

Uzaya Türk astronot göndermek istediklerini belirten Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin'in teklifini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memnuniyetle karşıladı.

Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

Türk astronot gönderme teklifi

Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan memnuniyetle karşıladı

Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler." diyerek yanıt verdi.