SON DAKİKA
Erdoğan ve Putin'in Suriye zirvesi bitti! İki lider şu anda canlı yayında açıklamalar yapıyor... Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Erdoğan'a heyecanlandıran teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim

Uzaya Türk astronot göndermek istediklerini belirten Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin'in teklifini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memnuniyetle karşıladı.

Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

Türk astronot gönderme teklifi

Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan memnuniyetle karşıladı

Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler." diyerek yanıt verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuşulan o uçağı bizzat yakından inceledi
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuşulan o uçağı bizzat yakından inceledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu doğrulamıştı servislere zam geldi! İki zam daha var
Ekrem İmamoğlu doğrulamıştı servislere zam geldi! İki zam daha var
10 yaşındaki yeğenine tecavüz etmek isteyen amca linç edildi: Kardeş bilirdim!
10 yaşındaki yeğenine tecavüz etmek isteyen amca linç edildi: Kardeş bilirdim!
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kayyum tepkilerine Sezai Temelli'den yorum
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kayyum tepkilerine Sezai Temelli'den yorum
Erdoğan'ın İstanbul'a ilişkin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: O hiç meraklanmasın
Erdoğan'ın İstanbul'a ilişkin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: O hiç meraklanmasın
Mehmet Ali Şahin'den Güvenli bölge açıklaması! Suriyelileri yerleştireceğiz
Mehmet Ali Şahin'den Güvenli bölge açıklaması! Suriyelileri yerleştireceğiz
Kayyum pahalı hediye aldı iddiası! Süleyman Soylu: Özel teftiş yaptırıyorum
Kayyum pahalı hediye aldı iddiası! Süleyman Soylu: Özel teftiş yaptırıyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak! İşte şartlar
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak! İşte şartlar
Bu ilaçlar bağımlılık yapıyor! ABD Johnson & Johnson'a rekor ceza kesti
Bu ilaçlar bağımlılık yapıyor! ABD Johnson & Johnson'a rekor ceza kesti
Muharrem ayı ne zaman başlar 2019 ilk günü ayın kaçında?
Muharrem ayı ne zaman başlar 2019 ilk günü ayın kaçında?
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam! İşte güncel tarife
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam! İşte güncel tarife
Kayserispor transfer bekleyen taraftarlarını sevindirdi: O burada!
Kayserispor transfer bekleyen taraftarlarını sevindirdi: O burada!
30 Ağustos resmi tatil mi 2019 cuma günü tatil mi oldu?
30 Ağustos resmi tatil mi 2019 cuma günü tatil mi oldu?
Yorumlar 2 yorum