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Kızının önünde vurulan Tuğba Anlak'tan acı haber

Kızının önünde vurulan Tuğba Anlak'tan acı haber

Bir süre arkadaşlık yaptığı Murat Uslu tarafından evinde temizlik yaptığı sırada kızının önünde başından vurulan Tuğba Anlak, 28 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARNAVUTKÖY'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Murat Uslu tarafından başından vurulan Tuğba Anlak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anlak'ın bir miktar parasını da alarak olay yerinden kaçan Uslu yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

Kızının önünde kafasından vurdu

Genç kadını 6 yaşındaki kızının gözü önünde önce darp eden daha sonra da kafasından silahla vuran Murat Uslu devir edilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı. Yaşanan bu anlarda Uslu'nun aracıyla gelişi ve pencereden içeriye girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu anne Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

28 gündür yaşam mücadelesi veriyordu

Başından vurulan ve 28 gündür tedavi olduğu hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadınla ilgili bugün yakınları ve arkadaşları hastane önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi edilen Tuğba Anlak'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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