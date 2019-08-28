Orhan Miroğlu'a Kütahyalı tepkisi

Gelen tepkiler nedeniyle Beyaz TV'den ikinci kez kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'nın ekmeğiyle oynandığını söyleyerek yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü.

Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle kovulduğu Beyaz TV'ye 21 ay sonra dönen; ancak tepkiler üzerine ikinci kez işinden olan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'ya yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü.

AK Parti MYK Üyesi Orhan Miroğlu, twitter adresinden Rasim Ozan Kütahyalı'ya destek çıkınca eleştirilerin hedefi oldu. Miroğlu'nun destek tweetine onlarca yorum geldi.

"Ekmeğinden eden cezayı doğru bulmuyorum"

Miroğlu tweetinde zaman zaman kendisinin de Kürt olmasından dolayı aşağılandığını söyleyerek bu konuda affedici olunması gerektiğini söyledi. İşte Miroğlu'nun Kütahyalı'ya destek için attığı o tweet;

Tepkiler gecikmedi

AK Partili Miroğlu'nun Kütahyalı'ya destek tweetine takipçilerden tepki gecikmedi. Bazı kullanıcılar Kütahyalı'ya FETÖ göndermesi yaparken, bazı kullanıcılar da Kütahyalı'nın bir daha ekrana çıkmaması gerektiği yorumunda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Uluçoğlu‏ @Uluolu- Ekmeği mi yuh ayıptır be sanki aç kaldı yazıklar olsun sahip çıktığınız tiğnet buysa yazık bizim emeklerimize yazık sahip çıkacak başka kimse kalmadı mı?

LEGEND #10‏ @oneloveonefener- Çok seviyorsanız alın evinizde besleyin Rasim'i. Ayrıca Rasim aç kalmaz. Çeker bi kredi bakar keyfine

Serdar‏ @beylerbeyi1907 - Bende 1,5 yıldır işsizim, çalıştığım şirket iflas etti, bizleri ekmeğimizden kimler etti..???