HABER /  DÜNYA

ABD'den 4 milyarlık askeri satış onayı!

ABD'den 4 milyarlık askeri satış onayı!

ABD Dışişleri Bakanlığın Japonya, Macaristan, Danimarka, Litvanya ve Güney Kore’ye toplam değeri 4 milyar doları aşan dış askeri satışa onay verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Japonya, Danimarka, Litvanya, Macaristan ve Güney Kore’ye toplam değeri 4 milyar doları aşan dış askeri satışa onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansının yaptığı açıklamalara göre bakanlık, Japonya’ya 3 milyar 295 milyon dolar değerinde 73 Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA tipi füzenin satışına onay verdi. Söz konusu satışa SM-3 sistemlerinin destek elemanları ile MK-29 fırlatıcıların da dahil olduğu kaydedildi.

Onay verildi

Ayrıca, ABD Dışişleri tarafından, Macaristan’a 500 milyon dolar değerinde 180 AIM-120C tipi gelişmiş havadan havaya orta menzilli füzenin (AMRAAM) satışına onay verildi.

Macaristan’ın bu alımı silahlı kuvvetlerini modernize etmenin yanı sıra bölgesel tehditleri caydırma ve ABD ile ortak çalışabilirlik kabiliyetini geliştirme amacıyla gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

Bunların yanı sıra, bakanlık tarafından, Güney Kore’ye 72 milyon dolar değerinde 31 MK-54 tipi hafif torpido, Danimarka’ya 200 milyon dolar değerinde 9 düşük frekanslı sonar sistemi ile 600 sonar şamandırası satışı da onaylandı.

Dışişleri Bakanlığının, ayrıca Litvanya’ya 170 milyon dolar değerinde 500 hafif taktiksel askeri araç satışını onayladığı kaydedildi.

Söz konusu işlemlerle birlikte ABD'nin bir günde onay verdiği silah satışının toplam değeri 4 milyar 37 milyon doları buldu.

ABD’de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre’nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin zammı bugün belli oluyor
5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin zammı bugün belli oluyor
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti
Putin fuarda Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Putin fuarda Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!
Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!
Kızının önünde vurulan Tuğba Anlak'tan acı haber
Kızının önünde vurulan Tuğba Anlak'tan acı haber
Orhan Miroğlu'a Kütahyalı tepkisi
Orhan Miroğlu'a Kütahyalı tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Harvard'ı kazanan Filistinli öğrenci sınır dışı edildi
Harvard'ı kazanan Filistinli öğrenci sınır dışı edildi
Memur zammı belli oldu mu 2020 memur maaşı net kaç para?
Memur zammı belli oldu mu 2020 memur maaşı net kaç para?
Erdoğan ve Putin'den İdlib mesajı: Rejimin sivillere ölüm yağdırması kabul edilemez
Erdoğan ve Putin'den İdlib mesajı: Rejimin sivillere ölüm yağdırması kabul edilemez
Bursa'da borç alacak kavgası 1 ölü 4 yaralı
Bursa'da borç alacak kavgası 1 ölü 4 yaralı
Düzce'de denize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldü
Düzce'de denize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldü
David Beckham ile Victoria Beckham'ın yattaki mahrem görüntüleri
David Beckham ile Victoria Beckham'ın yattaki mahrem görüntüleri
Yorumlar