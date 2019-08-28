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Polis maaşları ne kadar oldu yeni memur zammı belli oldu

Polis maaşları ne kadar oldu yeni memur zammı belli oldu

2020- 2021 Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı bugün saat 16.00'ya kadar belli olacak. En düşük memur maaşı ve kıdemlere göre zamlı maaşlar Hakem Heyeti tarafından netleştirilecek. Peki yeni memur zammı sonrası polis maaşları 2020-2021 yılında kaç para olacak?

"Memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorusu bugün cevap buluyor. 5.2 milyon civarındaki memur ve memur emeklisinin zammı bugün belli olacak. Gözler Hakem Kurulu kararına çevrilmiş durumda. Hükümet ve memur konfederasyonları anlaşamadığı için kurul devreye girmişti. 

Hakem Kurulu'nun 24 Ağustos Cumartesi ilk toplantısını yapmasıyla başlayan süreç Sayıştay Başkanlığında yürütüldü. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, taleplere ilişkin görüşmelerini tamamladı. Hakem Kurulu'nun aldığı memur zammı kararı saat 16.00'a kadar duyurulmuş olacak. 

Hükümetin yaptığı zam teklifi neydi?
Hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Memur - Sen ne kadar zam istiyor?
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in talebi şöyle:
-Taban aylığa seyyanen 200 lira, 
-2020 yılı için yüzde 8+7, 
-2021 yılı için yüzde 6+6 zam
-Birinci yıl (2020) yüzde 3, ikinci yıl (2021) yüzde 2 refah payı istiyor.

Kamu - Sen ne kadar zam istiyor?
2020- 2021 memur zammı için Türkiye Kamu-Sen'in talepleri biraz daha yüksek oldu. Kamu Sen'in isteği şöyle:
-Taban aylığa seyyanen 600 lira, 
-2020 yılı için yüzde 10+10, 
-2021 yılı için yüzde 8+8 zam
-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı
-Memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

KESK memur zammı talebi ne kadar?
Memurlar ile hükümet arasındaki pazarlık masasının diğer üyesi KESK'in talepleri de şu şekilde:
-2020 için toplam yüzde 38 artış, 
-2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı.

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