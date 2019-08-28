İçişleri Bakanlığı duyurdu! Malatya'da TKP/ML üyesi 3 terörist ile yardım eden 1 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Malatya'da emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 terörist ile onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 terörist ile onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığı bildirdi.

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