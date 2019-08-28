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AÖF kayıt yenileme ne zaman 2019 AÖF 2019-2020 iş takvimi

AÖF kayıt yenileme ne zaman 2019 AÖF 2019-2020 iş takvimi

Eğitim hayatına açık üniversiteden devam eden öğrenciler AÖF yeni kayıtlar ve AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sorularının yanıtını arıyor. 2019-2020 eğitim yılı içinde ilk kez AÖF'e kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt işlemlerini 02 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak 13 Eylül 2019 Cuma günü sona erecek

AÖF yeni kayıt tarihleri ne zaman sorusu eğitim hayatına açık üniversiteden devam eden öğrencilerin gündeminde. Anadolu Üniversitesi tarafından kabul edilen kayıt takvimine 2019 - 2019 AÖF yeni kayıt 02 Eylül AÖF kayıt yenileme 07 Ekim tarihlerinde başlayacak. Peki ödemeler hangi bankaya olacak?

İŞTE AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

İkinci Üniversite kayıtları 02 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma güne kadar devam edecek.

AÖF yeni kayıtlar 02 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak 13 Eylül 2019 Cuma günü sona erecek

ÖSYM Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama 16 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak 20 Eylül 2019 Cuma günü sona erecek

Yatay Geçiş kayıtları 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak 18 Eylül 2019 Çarşamba günü sona erecek

AÖF KAYIT YENİLEME

07 Ekim 2019 pazartesi günü başlayacak 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

- Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız) Mobil Bankacılık ile Ödeme

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